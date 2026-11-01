За один поход к терапевту из бюджета по ОМС будут выделять более 2 тысяч рублей

В 2027 году средние затраты из средств обязательного медицинского страхования на оплату одного обращения в поликлинику с заболеванием составят 2,3 тыс. рублей, сообщает «РЕН ТВ».

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На лечение пациента в стационаре выделят около 141 тыс. рублей. Средняя стоимость одного случая госпитализации для медицинской реабилитации составит 149 тыс. рублей. При комплексном амбулаторном посещении норматив установлен на уровне 6,5 тыс. рублей.

Указанные средние нормативы применяются для планирования бюджета, при этом в случае необходимости стоимость лечения конкретного пациента может быть увеличена.

Ранее стало известно, что большинство новых методов лечения в РФ будут финансироваться за счет ОМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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