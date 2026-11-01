Соцфонд пересчитает надбавку к пенсии
Социальный фонд России с 1 ноября пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии, сообщает РИА Новости.
Мера затронет членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Корректировка происходит автоматически в феврале, мае, августе и ноябре. Перерасчет проводится без заявления, обращаться никуда не нужно.
Размер надбавки зависит от среднемесячного заработка и стажа, а также от объема взносов, поступивших в фонд от работодателя за предыдущий квартал.
Ранее стало известно, что пенсии в ноябре выплатят досрочно из‑за Дня народного единства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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