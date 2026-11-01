Мендель прокомментировала желание Зеленского включить страны Европы в переговоры
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала в социальной сети Х на его предложение привлечь европейские страны к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта.
По ее словам, инициатива обречена на успех. «Раз в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с включением Европы и в расширенном формате все непременно сработает», - сыронизировала она.
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского назвала коррупцию новой основой экономики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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