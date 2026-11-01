Мендель прокомментировала желание Зеленского включить страны Европы в переговоры

По ее словам, инициатива обречена на успех. «Раз в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с включением Европы и в расширенном формате все непременно сработает», - сыронизировала она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского назвала коррупцию новой основой экономики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

