Мендель прокомментировала желание Зеленского включить страны Европы в переговоры

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала в социальной сети Х на его предложение привлечь европейские страны к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта.

Мендель: Зеленскому сложно воспринимать информацию на украинском языке

По ее словам, инициатива обречена на успех. «Раз в трехстороннем формате технические переговоры ни к чему не привели, то, конечно, с включением Европы и в расширенном формате все непременно сработает», - сыронизировала она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского назвала коррупцию новой основой экономики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / SvenSimon-Pre
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