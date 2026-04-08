СМИ: Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»

Однако боевики сочли здание неподходящей целью для этого, выбрав концертный зал в Красногорске. «Первоначально им скидывали адрес здания «Москвы-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим», - указал он.

Два года назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам и посетителям «Крокуса». В результате ЧП погибли около 150 человек, более 600 пострадали. Всего в «Крокусе» в момент трагедии могли находиться свыше 6 тысяч человек, так как все билеты на концерт «Пикника» были проданы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

