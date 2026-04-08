СМИ: Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»
Первоначально исполнители теракта в «Крокус сити холле» и их зарубежные кураторы рассматривали для исполнения теракта один из небоскребов делового центра «Москвы-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Однако боевики сочли здание неподходящей целью для этого, выбрав концертный зал в Красногорске. «Первоначально им скидывали адрес здания «Москвы-Сити» для оценки, но они посчитали его неподходящим», - указал он.
Два года назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам и посетителям «Крокуса». В результате ЧП погибли около 150 человек, более 600 пострадали. Всего в «Крокусе» в момент трагедии могли находиться свыше 6 тысяч человек, так как все билеты на концерт «Пикника» были проданы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В ЦИК подтвердили допустимость агитации на выборах через Telegram
- СМИ: Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»
- Иран объявил о победе над США
- Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет
- «Роскосмос» вновь отложил полет на Луну
- СМИ: России грозит закрытие 40% магазинов одежды
- Россияне массово устанавливают турецкий мессенджер после блокировки Telegram
- Нефть подешевела после объявления прекращения огня между Ираном и США
- Российская академия наук предложила начать раздел Луны
- МИД Ирана: Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели