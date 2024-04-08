СМИ: Задержан ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе»
Ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты «Крокус сити холла» задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По данным издания, следователи обнаружили, что действующая пожарная лицензия распространялась только на «Крокус сити молл». Появление многоуровневого концертного зала увеличило вместимость здания в несколько раз. Однако владельцы объекта не обновили лицензию.
Уточняется, что ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» должен был укомплектовать частную пожарную часть, чтобы она могла среагировать на пожар до прибытия МЧС. Однако этого также не было сделано. На данный момент инженеру и ответственному назначили запрет определенных действий.
Ранее сообщалось, что следственный комитет проверит частную пожарную часть, принадлежащую «Крокус Сити Холлу». По предварительной информации, ее сотрудники сбежали в момент теракта 22 марта, не начав тушить пожар, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru