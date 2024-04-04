«Виноват декор!»: При строительстве «Крокуса» не были нарушены пожарные требования

Константин Кузнецов в эфире НСН заявил, что негорючие материалы должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям и к декору требований нет.

Негорючие материалы при строительстве зданий должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям, а также к декору требований нет, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН. В этом плане к «Крокусу» нет никаких вопросов, но стоит дождаться результатов экспертизы, считает специалист.

Отделка стен зала «Крокус Сити Холла» могла способствовать распространению пожара, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами, которые при горении выделяли большое количество ядовитого дыма.

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«Надо учитывать, что «Крокус» проектировался еще по старым требованиям, по ФНБ 110, то есть без учета ситуации в «Хромой лошади» (жертвами пожара в пермском клубе в декабре 2009 года стали 156 человек - прим. НСН) . Что касается, горючей отделки, надо различать отделочные материалы и декоративные материалы. По отделочным материалам есть требования: показатели по горючести, по дымообразующей способности, по распространению пламени, по токсичности и так далее. На этот отделочный материал может быть укреплено что-то декоративное. Если это элемент декора, никаких ограничений там нет. Также никак не регламентируется количество этого декора», - объяснил он.

По его словам, предварительно «виноват» может оказаться излишний декор, при этом негорючие материалы должны использоваться только на путях эвакуации.

«Могу допустить, что элементы декора в большом количестве были изготовлены из горючих материалов без учета их объема для здания. Еще отмечу, что отделка негорючими материалами предусматривается только на путях эвакуации. Для отделки остальных помещений применяются материалы с небольшими показателями горючести. Пожарно-техническая экспертиза назначается после любого пожара, ее проводят специалисты МЧС с большим опытом. По остаткам материалов все можно установить. Поэтому именно эта экспертиза может указать на «виновных». Она была проведена на следующий день после теракта, осталось дождаться выводов», - добавил собеседник НСН.

«Крокус Сити Холл» строился по нормативам, без использования огнестойких материалов его невозможно было бы ввести в эксплуатацию, заявил ранее телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.

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ФОТО: РИА Новости
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