«Виноват декор!»: При строительстве «Крокуса» не были нарушены пожарные требования

Негорючие материалы при строительстве зданий должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям, а также к декору требований нет, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН. В этом плане к «Крокусу» нет никаких вопросов, но стоит дождаться результатов экспертизы, считает специалист.

Отделка стен зала «Крокус Сити Холла» могла способствовать распространению пожара, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами, которые при горении выделяли большое количество ядовитого дыма.