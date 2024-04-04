«Виноват декор!»: При строительстве «Крокуса» не были нарушены пожарные требования
Константин Кузнецов в эфире НСН заявил, что негорючие материалы должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям и к декору требований нет.
Негорючие материалы при строительстве зданий должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям, а также к декору требований нет, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН. В этом плане к «Крокусу» нет никаких вопросов, но стоит дождаться результатов экспертизы, считает специалист.
Отделка стен зала «Крокус Сити Холла» могла способствовать распространению пожара, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами, которые при горении выделяли большое количество ядовитого дыма.
«Надо учитывать, что «Крокус» проектировался еще по старым требованиям, по ФНБ 110, то есть без учета ситуации в «Хромой лошади» (жертвами пожара в пермском клубе в декабре 2009 года стали 156 человек - прим. НСН) . Что касается, горючей отделки, надо различать отделочные материалы и декоративные материалы. По отделочным материалам есть требования: показатели по горючести, по дымообразующей способности, по распространению пламени, по токсичности и так далее. На этот отделочный материал может быть укреплено что-то декоративное. Если это элемент декора, никаких ограничений там нет. Также никак не регламентируется количество этого декора», - объяснил он.
По его словам, предварительно «виноват» может оказаться излишний декор, при этом негорючие материалы должны использоваться только на путях эвакуации.
«Могу допустить, что элементы декора в большом количестве были изготовлены из горючих материалов без учета их объема для здания. Еще отмечу, что отделка негорючими материалами предусматривается только на путях эвакуации. Для отделки остальных помещений применяются материалы с небольшими показателями горючести. Пожарно-техническая экспертиза назначается после любого пожара, ее проводят специалисты МЧС с большим опытом. По остаткам материалов все можно установить. Поэтому именно эта экспертиза может указать на «виновных». Она была проведена на следующий день после теракта, осталось дождаться выводов», - добавил собеседник НСН.
«Крокус Сити Холл» строился по нормативам, без использования огнестойких материалов его невозможно было бы ввести в эксплуатацию, заявил ранее телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.
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