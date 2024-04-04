«Возмездие и ликвидация»: Россия нашла украинский след в «Крокусе», Запад паникует

Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к спецслужбам Украины, уверены в Москве. Франция пытается переубедить, но безуспешно.

Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» продолжается. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО уже десятого фигуранта дела. Так или иначе, речь идет об исполнителях и лицах, которые переводили террористам денежные средства. Но больше всего общественность и спецслужбы волнуют организаторы теракта.

Минобороны России накануне подтвердило телефонный разговор главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню «по настоятельной просьбе французской стороны». О разговоре ранее сообщил Париж.

Французский коллега пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокус Сити Холле». Он выразил соболезнования и отметил, что к трагедии, вероятно, причастна ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка).

При этом Шойгу указал, что расследование еще ведется, но уже «имеются сведения об украинском следе в организации теракта».

В МИД не поверили в непричастность Украины к теракту в «Крокусе»

«Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», - заключил Шойгу, добавив, что Киев не принимает подобные решения самостоятельно.

На данный момент следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что США полностью контролируют киевский режим, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев накануне.

Также он упомянул и ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России), подчеркнув, что именно Вашингтон создал эту организацию. По его словам, поступают сообщения из-за границы о том, что Киев давно укрывает на своей территории представителей группы.

Он также напомнил, что исполнителей теракта задержали, когда они двигались именно к украинской границе.

Еще 26 марта Патрушев выразил уверенность в том, что Украины причастна к трагедии.

Со своей стороны, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что первичные данные подтверждают «украинский след». По его словам, Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

Запад удивляется подобным обвинениям и пытается оградить Киев и себя от подобных неприятных деталей расследования.

Мишустин: Все виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесут наказание

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ЦРУ отправило в Россию данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». При этом разведка США не знала, будет ли концертный зал целью террористов.

Такой позиции придерживаются и официальные власти США. При этом глава российского МИД Мария Захарова недавно заявила, что у США нужно запросить конкретные данные, когда и кому они передали информацию о подготовке теракта.

При этом в подобные заверения западных партнеров Киева в Москве пока верят с трудом, а заказчикам пророчат ликвидацию.

Заказчик теракта в «Крокус Сити Холле» не был установлен, но уже есть информация о причастности Украины, всех виновных и организаторов ждет не суд, а уничтожение, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

«Наши силовые структуры базируются на доказательной базе, информации, уже которой можно пользоваться. Дальше будет больше доказательств и подробностей. Я не берусь судить, кто был заказчиком. Но если уже есть эти данные, никаких уступок у нас не должно быть. Я не утверждаю, что ответ будет резким. Может быть, потребуется год или пять лет, но всех найдут и все ответят. Речь даже не о суде, а о применении силы, уничтожении террористов», - отметил он.

«Доказано на 90%»: Зеленскому предрекли «ликвидацию» в случае причастности к теракту

Стаськов объяснил, что статус террористической организации предполагает «другой разговор» со стороны российских спецслужб.

Руководство Украины ждет судьба украинского националиста Степана Бандеры, если подтвердится их причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, призвав фактически «ликвидировать лидеров Украины при удобном случае». По его словам, речь идет о руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президенте Украины Владимире Зеленском.

Если подтвердится причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», власти страны будут признаны руководителями террористической организации, которых ждет понятная участь, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Явно жесткий и циничный акт произошел в «Крокус Сити Холле», который унес огромное количество жизней мирных граждан. Если подтверждается след Украины, а это уже на 90% соответствует действительности, так как спецслужбы предварительно считают, что заказчиком является руководство Украины, тогда они явно стали руководителями террористической организации. В таком случае они являются главными террористами, которые угрожают безопасности наших граждан. Естественно, с руководителями террористического блока нужно делать то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич», - пояснил он.

Чудовищным терактом назвал произошедшее в концертном зале «Крокус Сити Холл» премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с отчетом о работе правительства перед депутатами Государственной Думы.

Глава кабмина также заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в «Крокусе» и разделяет желание многих россиян о возмездии, но вместе с тем, он подчеркнул, что все изменения должны происходить с учетом позиций российских правоохранительных органов.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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