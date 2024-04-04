«Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», - заключил Шойгу, добавив, что Киев не принимает подобные решения самостоятельно.

На данный момент следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что США полностью контролируют киевский режим, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев накануне.

Также он упомянул и ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России), подчеркнув, что именно Вашингтон создал эту организацию. По его словам, поступают сообщения из-за границы о том, что Киев давно укрывает на своей территории представителей группы.

Он также напомнил, что исполнителей теракта задержали, когда они двигались именно к украинской границе.

Еще 26 марта Патрушев выразил уверенность в том, что Украины причастна к трагедии.

Со своей стороны, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что первичные данные подтверждают «украинский след». По его словам, Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

Запад удивляется подобным обвинениям и пытается оградить Киев и себя от подобных неприятных деталей расследования.