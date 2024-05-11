Воробьев: Рано говорить, что будет на месте «Крокус Сити Холла»

Губернатор указал, что «пока не готов отвечать» на вопрос о том, что будет на месте здания, сгоревшего после теракта 22 марта.

«Там еще пока ничего не делается», — отметил Воробьев.

Ранее сын владельца, президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявлял, что пока нет окончательного решения, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл».

