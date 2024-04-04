«Каждое второе!»: Почему здания в России «не соответствуют» пожарным требованиям

В России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, но на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН.

Отделка стен зала «Крокус Сити Холла» могла способствовать распространению пожара, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами, которые при горении выделяли большое количество ядовитого дыма. Кузнецов отметил, что «Крокус» на законных основаниях проектировался по старым требованиям. Он рассказал, много ли таких зданий сегодня.