«Каждое второе!»: Почему здания в России «не соответствуют» пожарным требованиям
На обновление старых помещений уйдет многолетний бюджет России, заявил НСН Константин Кузнецов.
В России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, но на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН.
Отделка стен зала «Крокус Сити Холла» могла способствовать распространению пожара, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами, которые при горении выделяли большое количество ядовитого дыма. Кузнецов отметил, что «Крокус» на законных основаниях проектировался по старым требованиям. Он рассказал, много ли таких зданий сегодня.
«Очень много зданий таких в Москве, а в регионах в каждом втором административном здании на полах лежат ковры. Но дело не в этом. Чтобы привести старые здания в соответствии с новыми требованиями понадобится бюджет, сопоставимый с многолетним бюджетом России. Нужно будет перестраивать все здания. Конечно, на это никто не пойдет. Поэтому вновь строящиеся здания уже отделываются по новым требованиям. А старые здания продолжают существовать (согласно статьи 4 ФЗ 123) в том состоянии, в котором были запроектированы. Есть плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности. В рамках проверок собственникам настоятельно рекомендуется привести здания к новым требованиям. Но на это нужно очень много времени и средств. Этот процесс небыстрый», - рассказал он.
При этом, по его словам, новые объекты проходят большое количество проверок, там горючих материалов быть точно не должно.
«Объекты, проектирующиеся после 2009 года, должны соответствовать новым требованиям. Они проходят государственную экспертизу. Эта экспертиза выдает разрешение на строительство, только потом надзорные органы принимают здание. После этого государственные пожарные повторно проверяют здание. Здесь горючие материалы пройти не должны, но ничего исключить нельзя», - добавил собеседник НСН.
Если бы в «Крокус Сити Холле» не использовались горючие вещества при поджоге, все, кто находились в здании могли бы спастись. Об этом в интервью Forbes рассказал сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.
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