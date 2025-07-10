Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину
Франко-британский экспедиционный контингент, который может быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, может насчитывать до 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам Макрона, объединенные силы повышают численность с уровня бригады до армейского корпуса, что позволит задействовать их в возможных крупномасштабных операциях. Также он отметил, что к формированию контингента могут присоединиться другие европейские страны, а командование в перспективе может быть передано под руководство НАТО.
Французский лидер подчеркнул, что эти силы станут основой будущей международной миссии, задачей которой станет контроль за соблюдением условий прекращения огня на территории Украины.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кира Стармер сообщил, что штаб коалиции уже функционирует в Париже. Командные структуры, по его словам, находятся на стадии доработки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп посылает «сигналы» Москве и Киеву, меняя риторику по Украине
- Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину
- В России ужесточили экзамен по русскому языку для мигрантов
- В Госдуме назвали участие Келлога в коалиции по Украине формальностью
- Пострадавший в Шереметьево двухлетний мальчик готовится к выписке из больницы
- США заявили о необходимости диалога с Россией для урегулирования на Украине
- Курс биткоина впервые превысил 113 тысяч долларов
- Почему россияне стали лидерами по числу поездок в Грузию
- Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
- Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске