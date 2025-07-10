Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину

Франко-британский экспедиционный контингент, который может быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, может насчитывать до 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Макрона, объединенные силы повышают численность с уровня бригады до армейского корпуса, что позволит задействовать их в возможных крупномасштабных операциях. Также он отметил, что к формированию контингента могут присоединиться другие европейские страны, а командование в перспективе может быть передано под руководство НАТО.

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Французский лидер подчеркнул, что эти силы станут основой будущей международной миссии, задачей которой станет контроль за соблюдением условий прекращения огня на территории Украины.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кира Стармер сообщил, что штаб коалиции уже функционирует в Париже. Командные структуры, по его словам, находятся на стадии доработки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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