Макрон заявил о готовности направить до 50 тысяч военных на Украину

Франко-британский экспедиционный контингент, который может быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, может насчитывать до 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Макрона, объединенные силы повышают численность с уровня бригады до армейского корпуса, что позволит задействовать их в возможных крупномасштабных операциях. Также он отметил, что к формированию контингента могут присоединиться другие европейские страны, а командование в перспективе может быть передано под руководство НАТО.