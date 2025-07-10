СМИ: Трамп посылает «сигналы» Москве и Киеву, меняя риторику по Украине

Президент США Дональд Трамп изменил тональность своих заявлений по российско-украинскому конфликту, что, по мнению его окружения, является частью тактической линии и направлено на передачу скрытых сигналов обеим сторонам. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.

Собеседник издания пояснил, что подобная риторика адресована как Москве, так и Киеву, и призвана продемонстрировать: возможны любые сценарии, если стороны продолжат отстаивать свои позиции. Часть соратников Трампа рассматривает эту стратегию как элемент переговорного давления, тогда как другие расценивают ее как признак пересмотра позиции президента.