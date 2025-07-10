СМИ: Трамп посылает «сигналы» Москве и Киеву, меняя риторику по Украине
Президент США Дональд Трамп изменил тональность своих заявлений по российско-украинскому конфликту, что, по мнению его окружения, является частью тактической линии и направлено на передачу скрытых сигналов обеим сторонам. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.
Собеседник издания пояснил, что подобная риторика адресована как Москве, так и Киеву, и призвана продемонстрировать: возможны любые сценарии, если стороны продолжат отстаивать свои позиции. Часть соратников Трампа рассматривает эту стратегию как элемент переговорного давления, тогда как другие расценивают ее как признак пересмотра позиции президента.
Сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст в комментарии Semafor отметила, что Трамп стал «более решительно» реагировать на действия президента России Владимира Путина. По ее словам, российский лидер «играет с Соединенными Штатами», и глава Белого дома это осознает.
После вступления Трампа в должность Вашингтон попытался занять роль посредника в процессе урегулирования. Контакты с российской стороной были восстановлены, однако отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским обострились: в феврале между ними произошел публичный конфликт во время визита украинского лидера в Белый дом, передает «Радиоточка НСН».
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