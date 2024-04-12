Небензя заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
Нет поводов сомневаться в том, что Украина непосредственно причастна к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Московская область). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция заседания Совбеза ООН доступна на портале организации.
Отмечается, что Небензя обнарудовал предварительные результаты расследования теракта и отметил, что следы его заказчиков ведут на Украину. Постпред России при ООН также назвал теракт в «Крокусе» «отвратительным и бесчеловечным преступлением».
Ранее Небензя заявил, что странам Запада нужно готовиться к безоговорочной капитуляции Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru