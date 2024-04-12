Небензя заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

Отмечается, что Небензя обнарудовал предварительные результаты расследования теракта и отметил, что следы его заказчиков ведут на Украину. Постпред России при ООН также назвал теракт в «Крокусе» «отвратительным и бесчеловечным преступлением».

Ранее Небензя заявил, что странам Запада нужно готовиться к безоговорочной капитуляции Украины.

