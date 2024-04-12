Небензя заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

Нет поводов сомневаться в том, что Украина непосредственно причастна к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Московская область). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция заседания Совбеза ООН доступна на портале организации.

В список террористов внесли ещё семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Отмечается, что Небензя обнарудовал предварительные результаты расследования теракта и отметил, что следы его заказчиков ведут на Украину. Постпред России при ООН также назвал теракт в «Крокусе» «отвратительным и бесчеловечным преступлением».

Ранее Небензя заявил, что странам Запада нужно готовиться к безоговорочной капитуляции Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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