«Киев, а не исламисты?» Украинский след атаки на «Крокус» нашелся в телефонах террористов
Следователи нашли в телефонах террористов фото людей в камуфляже с флагом Украины и письмо о «Крокусе» в годовщину СВО, Путин усомнился, что атака РФ могла быть нужна исламским фундаменталистам, а Макрону внезапно стало «смешно».
Версия о причастности Украины к кровавому теракту в «Крокус Сити Холл» получает новые подтверждения. Следственный комитет РФ сообщил 5 апреля об обнаружении в телефоне одного из террористов фото военных с украинским флагом, при этом накануне президент РФ усомнился, что нападение на россиянмогло быть целью исламских фундаменталистов.
Вместе с тем, Запад пытается убедить Москву, что Украина здесь не причем. Особенно усердствует в этом Франция и ее президент Эммануэль Макрон.
ОТ ФОТО ДО ЛИКВИДАЦИИ: «ФЛАГ УКРАИНЫ И ГОДОВЩИНА СВО»
Следственный комитет РФ рано утром в пятницу раскрыл некоторые данные, находившиеся в мобильных телефонах обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе»
«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - говорится в сообщении Следственного комитета.
В ведомстве считают, что эти факты могут свидетельствовать о связи между нападением на зрителей концерта группы «Пикник» и проведением СВО. Вместе с тем в СК пока не отвергают «исламскую версию», продолжая проверку возможной причастности к теракту, как украинских спецслужб, так и «международных исламистских террористических организаций».
Президент РФ Владимир Путин накануне высказался о целях теракта, усомнившись, что его организаторами были исламисты.
«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил на днях НСН, что «украинский след» трагедии в «Крокусе» просматривается уже на 90%.
«Если подтверждается след Украины, а это уже на 90% соответствует действительности, так как спецслужбы предварительно считают, что заказчиком является руководство Украины, тогда они явно стали руководителями террористической организации. В таком случае они являются главными террористами, которые угрожают безопасности наших граждан. Естественно, с руководителями террористического блока нужно делать то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич», - указал Водолацкий на зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Дмитрий Анатольевич, не став дожидаться окончательных выводов следствия, уже недвусмысленно намекнул на возможную «ликвидацию» президента Украины Владимира Зеленского, как главного заказчика теракта.
«При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа Азова (террористическая организация, запрещена в России - прим. НСН), Буданова (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов - прим. НСН) или Зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь МУСе. (…) Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров – ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», - написал Медведев в Telegram еще 2 апреля.
«УБЕДИТЕЛЬНЫЙ» МАКРОН И «УГРОЖАЮЩИЙ» ШОЙГУ
На этом фоне Запад пытается убедить Россию в непричастности Украины к теракту в Крокусе.
Как отмечали в Минобороны РФ, 3 апреля «по настоятельной просьбе» Парижа состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции, в ходе которых Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить Сергея Шойгу «в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов». Однако Шойгу это убедило.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – ответил Сергей Кужугетович коллеге.
После этого пришел черед высказываться президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Париж хотел поделиться с Москвой «полезной информацией», которая появилась в распоряжении французских спецслужб, однако ответ Шойгу прозвучал «преувеличенно и угрожающе».
Макрон, решивший прокомментировать эту тему в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, добавил, что предположения о причастности к теракту Киева и тем более Парижа «не соответствуют действительности и являются бессмысленными». По данным телеканала France 24, версия о причастности стран Запада к нападению на Крокус, по мнению Макрона, является «смехотворной».
Заявления Макрона уже прокомментировала в свойственной ей манере официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Макрон: "Министр обороны России говорил "вычурно и угрожающе", когда обсуждал с французским коллегой теракт в «Крокус Сити Холле»". Не "вычурно и угрожающе", а достойно и по делу. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», - написала Мария Владимировна около часа ночи в пятницу.
Со своей стороны, сенатор Андрей Климов объяснил НСН, что Макрон как-то хочет оправдаться перед Россией, но знает, что звонить Путину бессмысленно.
«Они там наговорили, тот же Макрон всякого, что солдат пошлет, будет воевать. Его ни в США не поддержали, ни в ФРГ. Ему надо как-то выходить из этой истории. Самому ему звонить Путину… Он знает, что ему не ответят. Видимо, решил на уровне министра обороны организовать такой созвон, а для того, чтобы был повод, сказал, что у них есть какая-то информация», - предположил Климов.
22 марта 2024 года вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека.
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