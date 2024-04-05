«Киев, а не исламисты?» Украинский след атаки на «Крокус» нашелся в телефонах террористов

ОТ ФОТО ДО ЛИКВИДАЦИИ: «ФЛАГ УКРАИНЫ И ГОДОВЩИНА СВО»

Следственный комитет РФ рано утром в пятницу раскрыл некоторые данные, находившиеся в мобильных телефонах обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе»

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве считают, что эти факты могут свидетельствовать о связи между нападением на зрителей концерта группы «Пикник» и проведением СВО. Вместе с тем в СК пока не отвергают «исламскую версию», продолжая проверку возможной причастности к теракту, как украинских спецслужб, так и «международных исламистских террористических организаций».

Президент РФ Владимир Путин накануне высказался о целях теракта, усомнившись, что его организаторами были исламисты.

«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил на днях НСН, что «украинский след» трагедии в «Крокусе» просматривается уже на 90%.

«Если подтверждается след Украины, а это уже на 90% соответствует действительности, так как спецслужбы предварительно считают, что заказчиком является руководство Украины, тогда они явно стали руководителями террористической организации. В таком случае они являются главными террористами, которые угрожают безопасности наших граждан. Естественно, с руководителями террористического блока нужно делать то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич», - указал Водолацкий на зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Дмитрий Анатольевич, не став дожидаться окончательных выводов следствия, уже недвусмысленно намекнул на возможную «ликвидацию» президента Украины Владимира Зеленского, как главного заказчика теракта.

«При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа Азова (террористическая организация, запрещена в России - прим. НСН), Буданова (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов - прим. НСН) или Зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь МУСе. (…) Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров – ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», - написал Медведев в Telegram еще 2 апреля.