Вместо печати на билетах план эвакуации призвали размещать на экранах концертных залов

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой начать печатать на театральных билетах план эвакуации. Подобную инициативу он объяснил, прежде всего, недавним терактом в «Крокус Сити Холле», где часть людей забежала в тупик и уже не смогла выбраться. По словам Макеева, идея нуждается в дополнительной проработке.

«Инициатива хорошая, может внести весомый вклад в донесение до людей важности изучения планов помещений, когда они идут в новое место. Но проблема в том, что зрители зачастую ходят с электронными билетами. Все прекрасно понимают, как в большинстве своем люди, у которых отсутствует культура безопасности, пропускают информацию. На сайте тоже важно было бы вынести план эвакуации, чтобы уже при покупке билетов люди могли ознакомиться. Возможно, какой-то процент людей перейдет в категорию тех, кто формирует у себя культуру безопасности. События, подобные недавнему теракту, привлекают внимание Создают импульс задуматься о культуре безопасности. Важно, чтобы заходя в помещение, человек находил план эвакуации, изучал альтернативные пути», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, улучшить осведомленность населения в вопросах безопасности позволит только комплексный подход.