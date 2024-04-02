Вместо печати на билетах план эвакуации призвали размещать на экранах концертных залов

Важно комплексно подходить к формированию культуры безопасности населения, не ограничиваясь только планом эвакуации на билетах, рассказал НСН Михаил Макеев.

Размещение плана эвакуации на билетах на массовые мероприятия может стать частью дополнительного информирования зрителей, однако важно искать разносторонние подходы к решению проблемы, сказал в интервью НСН эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.

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Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой начать печатать на театральных билетах план эвакуации. Подобную инициативу он объяснил, прежде всего, недавним терактом в «Крокус Сити Холле», где часть людей забежала в тупик и уже не смогла выбраться. По словам Макеева, идея нуждается в дополнительной проработке.

«Инициатива хорошая, может внести весомый вклад в донесение до людей важности изучения планов помещений, когда они идут в новое место. Но проблема в том, что зрители зачастую ходят с электронными билетами. Все прекрасно понимают, как в большинстве своем люди, у которых отсутствует культура безопасности, пропускают информацию. На сайте тоже важно было бы вынести план эвакуации, чтобы уже при покупке билетов люди могли ознакомиться. Возможно, какой-то процент людей перейдет в категорию тех, кто формирует у себя культуру безопасности. События, подобные недавнему теракту, привлекают внимание Создают импульс задуматься о культуре безопасности. Важно, чтобы заходя в помещение, человек находил план эвакуации, изучал альтернативные пути», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, улучшить осведомленность населения в вопросах безопасности позволит только комплексный подход.

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«После пожара в «Зимней вишне» в кинотеатрах начали показывать короткие ролики с алгоритмом действий. В начале концерта тоже было бы неплохо через медиаэкраны информировать людей. Другой момент, что в ситуации, подобной теракту в «Крокусе», такая мера бы не помогла, потому что все случилось прежде, чем зрители сели на свои места. Но медиаэкраны могут быть одним из способов воздействия. Надо подсвечивать тему под разными углами, чтобы охватить как можно больше людей», - подытожил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в Госдуме совместно с Минкультуры и силовыми ведомствами обсуждают усиление мер безопасности на массовых мероприятиях.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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