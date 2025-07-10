Зеленский попросил у США десять систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил Вашингтону запрос на предоставление десяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также необходимого количества боеприпасов к ним. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме.

По словам Зеленского, Германия согласилась профинансировать закупку двух систем, а Норвегия — одной. Он уточнил, что соответствующие двусторонние договоренности достигнуты с властями этих стран. Кроме того, к финансированию могут присоединиться и другие европейские государства после того, как производитель сообщит сроки поставки комплексов.