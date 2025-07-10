Зеленский попросил у США десять систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил Вашингтону запрос на предоставление десяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также необходимого количества боеприпасов к ним. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме.

По словам Зеленского, Германия согласилась профинансировать закупку двух систем, а Норвегия — одной. Он уточнил, что соответствующие двусторонние договоренности достигнуты с властями этих стран. Кроме того, к финансированию могут присоединиться и другие европейские государства после того, как производитель сообщит сроки поставки комплексов.

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Украинский президент также отметил, что последние переговоры с президентом США Дональдом Трампом носили конструктивный характер. По его словам, есть четкие сигналы относительно возобновления и продолжения помощи Украине.

Помимо систем ПВО, Киев рассчитывает получить от США и стран ЕС широкий спектр вооружения, включая ракеты, артиллерию и дроны. Зеленский уточнил, что по ряду позиций уже согласованы конкретные даты поставок, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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