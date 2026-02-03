Согласно документам, Эпштейн либо лично посещал эти населенные пункты, либо через помощников организовывал поездки для других лиц, оплачивая авиабилеты и проживание в отелях.

Так, в 2018 году он присутствовал на нескольких матчах чемпионата мира по футболу либо, как минимум, приобретал билеты на них. В частности, в Санкт‑Петербурге Эпштейн посетил игру между сборными Марокко и Ирана — судя по опубликованным файлам, в сопровождении девушки и ее сестры. В Ростове‑на‑Дону он, предположительно, побывал на фестивале болельщиков FIFA. Кроме того, в документах указано, что он посетил матч в Казани, название которого было скрыто, а также посмотрел игру между Уругваем и Францией в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, Эпштейн или его помощники вели переписку с девушками, которые родились или проживали в России. Одна из них отправляла ему фотографии Омска, находясь там на каникулах. Другая девушка, которая находилась в Челябинске вместе с дочерью, общалась с Эпштейном: он интересовался ее российским номером телефона и уточнял планы на день. Также среди переписки обнаружена связь с девушкой из Саратова, которая в тот момент сдавала экзамены и выражала надежду вскоре приехать в США.