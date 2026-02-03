Российские города, торговля людьми и Зеленский: Что нового нашли в файлах Эпштейна
В файлах Эпштейна нашли десятки российских городов, а Зеленский может быть причастен к торговле людьми на Украине.
В материалах, опубликованных Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс‑торговле несовершеннолетними, упоминаются десятки российских городов.
Согласно документам, Эпштейн либо лично посещал эти населенные пункты, либо через помощников организовывал поездки для других лиц, оплачивая авиабилеты и проживание в отелях.
Так, в 2018 году он присутствовал на нескольких матчах чемпионата мира по футболу либо, как минимум, приобретал билеты на них. В частности, в Санкт‑Петербурге Эпштейн посетил игру между сборными Марокко и Ирана — судя по опубликованным файлам, в сопровождении девушки и ее сестры. В Ростове‑на‑Дону он, предположительно, побывал на фестивале болельщиков FIFA. Кроме того, в документах указано, что он посетил матч в Казани, название которого было скрыто, а также посмотрел игру между Уругваем и Францией в Нижнем Новгороде.
Помимо этого, Эпштейн или его помощники вели переписку с девушками, которые родились или проживали в России. Одна из них отправляла ему фотографии Омска, находясь там на каникулах. Другая девушка, которая находилась в Челябинске вместе с дочерью, общалась с Эпштейном: он интересовался ее российским номером телефона и уточнял планы на день. Также среди переписки обнаружена связь с девушкой из Саратова, которая в тот момент сдавала экзамены и выражала надежду вскоре приехать в США.
В документах сохранились отчеты, которые помощники направляли Эпштейну под заголовком «Кандидатки». В них содержалась информация об общении с девушками по Skype. Кроме того, среди материалов присутствуют некоторые анкеты, отправленные Эпштейну. В их числе — профиль Анастасии Богушевской, носившей титул «Мисс Тольятти 2008» и получившей звание «Мисс зрительских симпатий» на конкурсе «Мисс Россия 2009». Еще одно резюме предоставила Ольга Пономарь‑Бекер — модель и журналистка из Ставропольского края. Согласно приложенным данным, в 2012 году она стала участницей шоу «Топ‑модель по‑русски», где заняла третье место. Кроме того, она работала спортивной корреспонденткой на телеканале «Россия 2» и входила в число молодых послов МОК от Олимпийского комитета России.
Среди других, упомянутых в документах российских городов — Сочи, Казань, Калининград, Иркутск, Владивосток, Якутск и другие. Больше всего упоминаний у Москвы (9486), Санкт-Петербурга (1517) и Новосибирска (314).
ПОКАЗАНИЯ КЛИНТОНОВ
Кроме того, накануне издание The New York Times (NYT) сообщило, что 42‑й президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари выразили готовность выступить с показаниями в рамках расследования по делу Эпштейна.
Как отмечается, такое решение последовало в ответ на требования председателя комитета Джеймса Комера.
Комитет палаты представителей конгресса США определил даты допроса: Биллу Клинтону предстояло явиться 13 января, Хиллари Клинтон — 14 января. Комер указал, что адвокат Клинтонов ранее уведомил о невозможности их присутствия на допросе в намеченную неделю, однако не предложил альтернативных дат.
Однако позднее стало известно, что Клинтоны отказались прибыть в конгресс для дачи показаний по делу Эпштейна. 22 января им было предъявлено обвинение в неуважении к конгрессу и неявке на допрос — после того, как им были официально вручены повестки.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ НА УКРАИНЕ И ЗЕЛЕНСКИЙ
В рассекреченных в США документах по делу Эпштейна обнаружено письмо, чье авторство скрыто, в котором высказываются обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Так, в тексте 2024 года утверждается о причастности главы государства к трафику женщин и детей, а также возможных связях с французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, которого обвиняли в преступлениях против несовершеннолетних.
«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», — указал автор письма.
Он также задается вопросом о том, собирается ли украинский президент «остановить торговлю женщинами и детьми», и спрашивает, почему об этом молчат СМИ на Украине.
Брюнеля в 2020 году обвинили во Франции в изнасиловании несовершеннолетних. Он покончил с собой в камере до решения суда.
Изучив опубликованные документы по делу Эпштейна, РИА Новости обнаружило, что в переписке 2012 года, касающейся поиска девушек в Киеве, упоминаются украинские модельные агентства Linea12 и L-Models. В той же переписке Эпштейн упоминает женщину по имени Юлия, которая, по его словам, сотрудничает с модельными и брачными агентствами в Киеве и располагает обширной базой девушек. Из текста письма следует, что она ожидала контакта для возможной встречи и обсуждения дальнейшего взаимодействия.
ПРИНЦ ЭНДРЮ И РУССКИЕ ДЕВУШКИ
Как сообщает издание The Guardian , в обнародованных документах по делу Эпштейна обнаружены новые упоминания Эндрю Маунтбеттена‑Виндзора — младшего брата британского короля Карла III.
Согласно материалам, в переписке Эпштейна принц Эндрю предположительно фигурирует под кодовыми именами «Герцог» и «Человек‑невидимка». В 2010 году Эпштейн предпринял попытку познакомить принца с россиянкой. В сообщении он охарактеризовал девушку так: «Ей 26, русская, умная, красивая. И да, у нее есть твой электронный адрес». На это Эндрю ответил: «Ну ты быстр».
Кроме того, в переписке от августа 2002 года «Человек‑невидимка» ведет диалог с Гислейн Максвелл — соучастницей Эпштейна. В сообщении он объясняет, что не сможет приехать из‑за семейных обязательств — дел с женой и дочерьми. Максвелл отвечает: «Никаких проблем. *** и еще пятерым потрясающим рыжим девушкам просто придется развлекаться самим». При этом имя одной из упомянутых девушек в опубликованном письме затерто.
ДЕЛО ЭПШТЕЙНА
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш в пятницу заявил о завершении публикации материалов, касающихся дела Эпштейна. С последней загрузкой общий массив раскрытой информации превысил 3,5 миллиона файлов: в него вошли документы, электронные письма, а также фото‑ и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс‑торговли, совершенных Эпштейном.
Напомним, в 2008 году Джеффри Эпштейн стал обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию и изнасиловании. Он пошел на сделку со следствием, признав вину, и провел в заключении около 13 месяцев.
В 2019 году его вновь взяли под стражу — на этот раз по обвинению в сексуальной эксплуатации детей и сговоре с целью вовлечения их в противоправную деятельность. Согласно материалам дела, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девушек, принимая их в своих резиденциях в Нью‑Йорке и Флориде. Среди пострадавших были несовершеннолетние, некоторым из них не исполнилось и 14 лет.
В августе того же года Эпштейн скончался в тюремной камере — по официальной версии, он совершил самоубийство. Его соучастница Гислейн Максвелл получила 20‑летний тюремный срок.
Волна общественного внимания к этому делу поднялась в прошлом году после публикации порядка 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста. Кроме того, стали доступны совместные фотографии Эпштейна с известными персонами — среди них Дональд Трамп, Билл Гейтс, Майкл Джексон, Вуди Аллен, Дэвид Копперфильд и другие.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что файлы по делу Эпштейна вряд ли волнуют Дональда Трампа больше, чем заноза в пальце, так как сейчас его имя фигурирует в самых горячих политических событиях, а присоединив Гренландию, он вообще может стать героем страны.
