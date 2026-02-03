В Омской области два человека погибли в ДТП с лошадьми
Легковой автомобиль врезался в двух лошадей, выскочивших на дорогу, в Омской области, погибли два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла на 67-км трассы Омск-Русская Поляна.
По предварительным данным, водитель Lada Priora без права управления авто врезался в двух лошадей, выбежавших на проезжую часть лошадей. В результате автомобилист и его пассажир - мужчина 2007 года рождения - погибли на месте от полученных травм.
«Пассажиры - мужчина 2006 года рождения и молодой человек 2009 года рождения - доставлены в медицинское учреждение», - указали в УМВД.
Лошади погибли в результате ДТП. По факту произошедшего организована проверка.
Ранее на трассе в Красноярском крае прицеп от грузовика оторвался и врезался в «Газель», погибли пять человек, пишет «Свободная пресса».
