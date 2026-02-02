ОТСТАВКИ И ЗНАМЕНИТОСТИ

Вслед за обнародованием новых материалов по делу Эпштейна последовали первые отставки. Так, британский лорд Питер Мандельсон ушел из Лейбористской партии на фоне обвинений в том, что получил от Эпштейна 75 тысяч долларов. Эпштейн также писал в 2009 году члену палаты лордов, в будущем послу Великобритании в США Мандельсону, чтобы тот поискал какой-нибудь товар в России, Китае или Индии, на котором мог бы заработать актер Леонардо Ди Каприо.

«Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег», — говорится в электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года.



Также в отставку уходит советник по нацбезопасности Словакии Мирослав Лайчак. Согласно файлам Эпштейна, он вел электронную переписку с финансистом по поводу молодых женщин. Лайчак утверждает, что реального содержания переписка не имела, но увольняется, чтобы не быть инструментом давления на премьера Словакии Роберта Фицо.

Кроме того, изучив базу Минюста США, РИА Новости выяснило: Эпштейн пристально следил за карьерой Марко Рубио — ныне госсекретаря США. Имя чиновника встречается в многочисленных письмах и заметках, полученных финансистом, когда Рубио был сенатором от Флориды и участвовал в праймериз‑2016.

