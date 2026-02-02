«Русские девушки», Жириновский и отставки: Что показали новые файлы Эпштейна
Ключевые находки и первые последствия — в материале НСН.
Генпрокуратура США сообщила о публикации всех материалов по делу Джеффри Эпштейна. Их объем превышает 3,5 миллиона файлов.
Напомним, в 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.
ОТСТАВКИ И ЗНАМЕНИТОСТИ
Вслед за обнародованием новых материалов по делу Эпштейна последовали первые отставки. Так, британский лорд Питер Мандельсон ушел из Лейбористской партии на фоне обвинений в том, что получил от Эпштейна 75 тысяч долларов. Эпштейн также писал в 2009 году члену палаты лордов, в будущем послу Великобритании в США Мандельсону, чтобы тот поискал какой-нибудь товар в России, Китае или Индии, на котором мог бы заработать актер Леонардо Ди Каприо.
«Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег», — говорится в электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года.
Также в отставку уходит советник по нацбезопасности Словакии Мирослав Лайчак. Согласно файлам Эпштейна, он вел электронную переписку с финансистом по поводу молодых женщин. Лайчак утверждает, что реального содержания переписка не имела, но увольняется, чтобы не быть инструментом давления на премьера Словакии Роберта Фицо.
Кроме того, изучив базу Минюста США, РИА Новости выяснило: Эпштейн пристально следил за карьерой Марко Рубио — ныне госсекретаря США. Имя чиновника встречается в многочисленных письмах и заметках, полученных финансистом, когда Рубио был сенатором от Флориды и участвовал в праймериз‑2016.
В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.
Кроме того, в новых материалов есть много фото с Биллом Клинтоном, а также снимки с Майклом Джексоном, Миком Джаггером и Кевином Спейси. А имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. В статье говорится, что некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.
Миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети заявил, что лично «боролся за полное обнародование» документов по делу Эпштейна. По его словам, он осознавал, что его начнут «безжалостно очернять», несмотря на то, что никогда не посещал остров Эпштейна и не летал на его самолете.
«Тем не менее, невыносимая боль от обвинений в том, что я являюсь полной противоположностью себе, стоила того», — написал Маск.
Кроме того, представитель бизнесмена Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле. А в 2017 году Гейтс якобы обсуждал с Эпштейном планы по «моделированию пандемии».
РУССКИЙ СЛЕД
В документах в принципе крайне много секс-компромата, есть фото голых знаменитостей. Выяснилось, например, что западная элита искала девушек в том числе в России. Так, модель Рая из краснодарского агентства Shtorm, чье имя фигурирует в рассекреченных документах дела Эпштейна, рассказала RT, что отказ от сомнительной поездки за границу, вероятно, спас ей жизнь.
«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — заявила собеседница телеканала.
Модель полагает, что руководство ее агентства не было осведомлено о преступных намерениях заказчиков. По ее мнению, люди Эпштейна могли действовать под прикрытием, представляясь обычными клиентами.
«Они могли осматривать девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое. Дана [директор агентства] точно не поставщик людей. Тут никто не узнает правды о том, что было и почему я там упоминаюсь», — резюмировала девушка.
В числе россиян из файлов Эпштейна также присутствует ныне живущий за границей миллиардер и совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин, звавший финансиста на дни рождения своей жены Наоми Кэмпбелл. Эпштейн, в свою очередь, просил у Доронина помощи с получением российской визы.
Как следует из обнародованных документов, Эпштейн получал по электронной почте тексты газетных статей, некоторые из которых были посвящены российской политике. Имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского упоминается как минимум в двух статьях, которые мог читать Эпштейн.
СТРАШНЫЕ ФОТО
По данным The New York Times, в материалах по делу Эпштейна, опубликованных минюстом США, присутствуют десятки необработанных фотографий обнаженных, возможно, несовершеннолетних, девушек. Фото должны были пройти цензуру, так как содержат материалы сексуального характера и информацию, которая могла быть использована для идентификации жертв финансиста и его вечеринок. Однако издание обнаружило около 40 неотредактированных изображений, которые, по всей видимости, являлись частью личной фотоколлекции.
На некоторых снимках, по всей видимости, был изображен частный остров Эпштейна. Другие снимки были сделаны в спальнях и других личных помещениях. По фотографиям, где четко видно лица и обнаженные тела девушек, нельзя точно определить возраст. При этом The New York Times отмечает, что жертвы выглядят молодыми.
В соответствии с законом, администрация США имеет право скрывать данные, если они содержат информацию о сексуальном или физическом насилии над детьми, смерти или угрожают федеральному расследованию. Однако Минюст обязан письменно обосновать каждый случай нераскрытия, опубликовать обоснование в Федеральном реестре и представить его в Конгресс.
Пользователи Сети продолжают изучать новые рассекреченные фотографии по делу Эпштейна. На одном из снимков, где финансист сидит полуобнаженным, в кадр попадает маленькая нога в черной кроссовке. Публика предположила, что это может быть нога ребенка.
КГБ И ЖЕРТВЫ
По информации британской газеты Daily Mail, опирающейся на анонимные «источники в разведке», существует версия о возможной связи Эпштейна с КГБ. Издание утверждает, что финансист якобы руководил «крупнейшей операцией‑ловушкой в мире» по заданию советской спецслужбы, предоставляя женщин для своей сети пособников.
При этом газета подчеркивает: документальных подтверждений таких связей нет.
Кроме того, Daily Mail допускает вероятность сотрудничества Эпштейна с израильскими спецслужбами, однако и здесь отсутствуют какие‑либо документальные свидетельства. В публикации также отмечается, что нет подтверждений связей финансиста с руководством РФ.
Адвокаты жертв Эпштейна просят суд обязать минюст США удалить сайт с документами по делу, сообщает ABC. Адвокаты представляют интересы более 200 предполагаемых жертв Эпштейна. Они указывают на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности.
По словам юристов, за последние двое суток после публикации новых документов по делу они сообщили властям о «тысячах» недочетов в редактировании, которые затронули около сотни жертв.
«Для жертв Джеффри Эпштейна важен каждый час. Ущерб продолжается и необратим», — написали двое из адвокатов.
По данным издания Mirror, за два дня до смерти Эпштейн оформил завещание. Так, основная часть наследства досталась его партнерше — Карине Шуляк, уроженке Белоруссии. Ей полагаются около 50 миллионов долларов, 33‑каратное бриллиантовое кольцо, остров Little Saint James в Карибском море, а также недвижимость в Нью‑Йорке, Париже и Флориде. Общее состояние Эпштейна оценивалось в 288 миллионов долларов; активы были распределены между более чем 40 получателями. Часть имущества перевели в траст — средства из него пошли на компенсации пострадавшим, уплату налогов и покрытие юридических расходов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе после пожара в сауне возбудили уголовное дело о халатности
- В Старом Осколе при атаке БПЛА погибли два человека
- «Русские девушки», Жириновский и отставки: Что показали новые файлы Эпштейна
- Медведев: Россия не заинтересована в глобальном конфликте
- Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ
- Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»
- Над регионами России сбили 31 беспилотник ВСУ
- В РФ начали проводить обследования для выявления факторов старения
- Основателя Bitriver задержали по обвинению в уходе от налогов
- Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru