Имя Макрона более 200 раз встречается в материалах по делу Эпштейна
Имя французского лидера Эммануэля Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости.
Ряд электронных писем миллиардера целиком посвящены президенту Франции. Эпштейн отправил письмо неизвестному, в котором утверждается, что Макрон просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы. Финансист писал, что президент Франции «хочет возглавить Европу, возможно, весь мир».
Ранее имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна от Минюста США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
