Имя Макрона более 200 раз встречается в материалах по делу Эпштейна

Имя французского лидера Эммануэля Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости.

Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Ряд электронных писем миллиардера целиком посвящены президенту Франции. Эпштейн отправил письмо неизвестному, в котором утверждается, что Макрон просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы. Финансист писал, что президент Франции «хочет возглавить Европу, возможно, весь мир».

Ранее имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна от Минюста США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
