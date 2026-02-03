Известно, что этот же воздушный борт ранее выполнял полеты в Венесуэлу и Никарагуа. В частности, один из рейсов состоялся в конце октября 2025 года — в период обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом. Согласно материалу, данное перемещение авиации предшествовало военным действиям США в Венесуэле и задержанию президента Николаса Мадуро, отмечает «Радиоточка НСН».

Американцы вспоминают, что в октябре 2025 года по той же схеме Ил-76 летал в Каракас и якобы доставил туда ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук». Через несколько месяцев США свергли президента Венесуэлы, а ПВО, по некоторым данным, осталась деактивированной и не сработала.

«Официальные лица США предупреждают, что возобновление российской деятельности на Кубе может представлять угрозу безопасности вблизи материковой части США», — говорится в материале.

КУБИНСКАЯ УГРОЗА

Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Кубу «несостоявшимся государством» (failed state) и заявил, что его администрация ведёт переговоры с кубинскими лидерами. Ранее он ввел в США чрезвычайное положение, обосновав его «необычной и экстраординарной угрозой», которую, по его словам, представляет кубинское правительство для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.



В своих выступлениях глава Белого дома неоднократно подчеркивал критическое состояние кубинской экономики. Он утверждал, что основной источник доходов острова — поддержка со стороны Венесуэлы — был утрачен после проведения военной операции США в Каракасе и отстранения от власти венесуэльского президента.

