«Угроза безопасности»: Российский Ил-76 на Кубе всполошил американцев
США обеспокоены российским Ил-76 на Кубе, а Москва заявляет о готовности оказывать Гаване политическую и материальную поддержку.
Российский самолет Ил‑76 совершил посадку на кубинском военном аэродроме Сан‑Антонио‑де‑лос‑Баньос, который находится приблизительно в 48 километрах к югу от Гаваны. Как сообщает телеканал Fox News, в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность в связи с «активностью российской авиации в регионе».
Известно, что этот же воздушный борт ранее выполнял полеты в Венесуэлу и Никарагуа. В частности, один из рейсов состоялся в конце октября 2025 года — в период обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом. Согласно материалу, данное перемещение авиации предшествовало военным действиям США в Венесуэле и задержанию президента Николаса Мадуро, отмечает «Радиоточка НСН».
Американцы вспоминают, что в октябре 2025 года по той же схеме Ил-76 летал в Каракас и якобы доставил туда ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук». Через несколько месяцев США свергли президента Венесуэлы, а ПВО, по некоторым данным, осталась деактивированной и не сработала.
«Официальные лица США предупреждают, что возобновление российской деятельности на Кубе может представлять угрозу безопасности вблизи материковой части США», — говорится в материале.
КУБИНСКАЯ УГРОЗА
Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Кубу «несостоявшимся государством» (failed state) и заявил, что его администрация ведёт переговоры с кубинскими лидерами. Ранее он ввел в США чрезвычайное положение, обосновав его «необычной и экстраординарной угрозой», которую, по его словам, представляет кубинское правительство для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
В своих выступлениях глава Белого дома неоднократно подчеркивал критическое состояние кубинской экономики. Он утверждал, что основной источник доходов острова — поддержка со стороны Венесуэлы — был утрачен после проведения военной операции США в Каракасе и отстранения от власти венесуэльского президента.
В качестве ответной меры министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес от имени государства объявил о введении международного чрезвычайного положения. Он охарактеризовал политику США как антикубинскую и неофашистскую, заявив, что она создает угрозу не только для Кубы, но и для безопасности и внешнеполитических интересов других стран, отмечает «Свободная пресса».
«Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу <...> настоящим объявляет международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в сообщении.
На встрече с кубинским министром иностранных дел глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжать оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. Он также подчеркнул недопустимость применения силового и экономического давления в отношении острова, отмечает 360.ru.
«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — отметили в пресс-службе российского МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала американские меры против Кубы как возрождение прежней стратегии давления.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял НСН, что Россия продолжает оказывать Кубе поддержку в рамках двусторонних соглашений между двумя странами, а США пытаются заставить «Остров свободы» играть по своим правилам
«Мы помним об угрозе наркотрафика, которая привела к событиям в Венесуэле. Все понимают, что творился беспредел: похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, нападения на различные танкеры, которые перевозили нефть из его страны. Сейчас просто начался очередной этап давления на независимое государство, которое пытается вести свою политику не по правилам США. Кубе следует ждать усугубления ситуации. Как мы можем здесь помочь? В первую очередь, обеспечить ее энергоресурсами, которые она перестала получать из Венесуэлы. Мы плотно сотрудничаем со страной во всех сферах, которые прописаны в наших соглашениях», — указал он.
НЕФТЯНАЯ БЛОКАДА ОТ США ИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?
По информации издания Politico, в администрации президента США изучают перспективу введения полной блокады нефтяного импорта на Кубу. Инициаторами данного предложения выступили некоторые «ястребы» в окружении президента. Их позицию поддержал государственный секретарь Марко Рубио. На текущий момент окончательное решение не принято: соответствующий план предполагается внести на рассмотрение президента в числе прочих мер давления на Кубу.
Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, в свою очередь, говорил НСН, что резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики — это очень серьезный удар по кубинской экономике.
«В США рассчитывают на то, что нынешняя кубинская власть упадет сама собой. Глава госдепа США Марко Рубио, выступая в американском Сенате, заявил, что Вашингтон ничего не делает и не собирается делать для того, чтобы сменить власть на Кубе, она упадет сама. Экономическая ситуация, вне всякого сомнения, критическая. Она аналогична, а, может быть, даже еще сильнее той ситуации, в которой Куба оказалась после того, как Советский Союз снизил экономическую поддержку кубинской экономики, а затем и Россия практически вовсе от этой экономической поддержки отказалась», — сказал эксперт.
Напомним, 11 января Трамп заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, призвав Гавану пойти на сделку и пригрозив республике серьезными последствиями. 28 января Рубио сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти Кубе.
Трамп же в своей привычной манере заявил журналистам, что дальше усиливать давление на Кубу просто некуда.
При этом Politico пишет, администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Кубы, включая введение полной военно-морской блокады.
Помочь кубинцам с поставками нефти может разве что Россия, однако это чревато повторением «карибского кризиса», так как преимущество в зоне Карибского бассейна остается за США, говорил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
«Единственное, разве только Россия начнет поставки нефти на Кубу на судах под своим флагом. Но мы уже видели, чем это может быть чревато - повторением «карибского кризиса». Ну, и Мексика, Иран. Опять-таки, преимущества американцев в зоне Карибского бассейна неоспоримы. Куба сама ведь добывает нефть с помощью России на континентальном шельфе, но этого объема не хватит для обеспечения всех потребностей Кубы. Так, что, пожалуй, опять введение особого периода, резкие ограничения, но кубинцы и так 60 лет живут в условиях блокады, им не привыкать», — подытожил он.
Американский президент, в свою очередь, считает, что кубинские власти сами проявят инициативу в вопросе урегулирования отношений США и Кубы, отмечает RT.
«Необязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной. Они придут к нам, они заключат сделку», — заявил Трамп в беседе с журналистами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия не будет делать демаршей США перед истечением срока ДСНВ
- Минпросвещения установило даты весенних каникул для школьников
- В Омской области два человека погибли в ДТП с лошадьми
- «Угроза безопасности»: Российский Ил-76 на Кубе всполошил американцев
- Шойгу: Россия и Мьянма проведут переговоры по линии «Роскосмоса»
- СМИ: Премьеру первого спектакля Ефремова после выхода из колонии перенесли
- Российские города, торговля людьми и Зеленский: Что нового нашли в файлах Эпштейна
- СМИ: США отменят пошлины против Индии за закупку российской нефти
- Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
- СМИ: Индия отказалась от покупки истребителей Су-35 ради Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru