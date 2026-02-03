В тексте 2024 года утверждается о причастности главы государства к трафику женщин и детей, а также возможных связях с французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, которого обвиняли в преступлениях против несовершеннолетних. «Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», - указал автор письма.

Он также задается вопросом о том, собирается ли украинский президент «остановить торговлю женщинами и детьми», и спрашивает, почему об этом молчат СМИ на Украине.

Брюнеля в 2020 году обвинили во Франции в изнасиловании несовершеннолетних. Он покончил с собой в камере до решения суда.

Ранее стало известно, что чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

