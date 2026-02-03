Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России десять беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Военные нейтрализовали по три дрона в Белгородской и Орловской областях, пишет RT. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, по одному БПЛА - Курской и Ростовской областями.

Ранее над территорией РФ сбили 31 украинский беспилотник.

ФОТО: РИА Новости
