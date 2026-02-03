Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников

Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью российской военной авиации на Украине В правительстве одобрили проект о конфискации животных в случае жестокого обращения владельцев Американист допустил, что про материалы Эпштейна забудут на фоне мировой нестабильности Disney предупредил о сокращении иностранных туристов в своих парках развлечений