Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
3 февраля 202607:51
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России десять беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Военные нейтрализовали по три дрона в Белгородской и Орловской областях, пишет RT. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, по одному БПЛА - Курской и Ростовской областями.
Ранее над территорией РФ сбили 31 украинский беспилотник.
