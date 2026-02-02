Файлы по делу Эпштейна вряд ли волнуют Дональда Трампа больше, чем заноза в пальце, так как сейчас его имя фигурирует в самых горячих политических событиях, а присоединив Гренландию, он вообще может стать героем страны. Об этом НСН рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Минюст США 30 января опубликовал около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и эксплуатацию детей. В документах содержатся обвинения в адрес действующего президента США Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, также утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил половую инфекцию от «русских девушек». Упоминается и письмо миллиардера и предпринимателя Илона Маска с вопросом к Эпштейну о «диких вечеринках». Блохин раскрыл, как ударит по американской элите этот «слив».