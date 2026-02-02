«Мелкая заноза»: Чем слив файлов Эпштейна грозит Трампу, Маску и Гейтсу
Материалы дела Эпштейна скоро вообще забудут на фоне всего, что происходит в мире, заявил НСН Константин Блохин.
Файлы по делу Эпштейна вряд ли волнуют Дональда Трампа больше, чем заноза в пальце, так как сейчас его имя фигурирует в самых горячих политических событиях, а присоединив Гренландию, он вообще может стать героем страны. Об этом НСН рассказал политолог-американист Константин Блохин.
Минюст США 30 января опубликовал около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и эксплуатацию детей. В документах содержатся обвинения в адрес действующего президента США Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, также утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил половую инфекцию от «русских девушек». Упоминается и письмо миллиардера и предпринимателя Илона Маска с вопросом к Эпштейну о «диких вечеринках». Блохин раскрыл, как ударит по американской элите этот «слив».
«Понятно, что там все задействованы. Изменилась даже сама позиция Трампа: до прихода к власти он хотел, чтобы этот список опубликовали, а потом более сдержанно стал относиться. Теперь он все-таки намерен подсвечивать промахи в большей степени демократов, а демократы в своих СМИ - республиканцев. Скорее всего, про этот список Эпштейна вообще забудут, если Трамп займется своими внешнеполитическими авантюрами. Если будет эскалация в Венесуэле, если он попытается аннексировать Гренландию. Представьте, он ее присоединит, и как бы к нему ни относились, он войдет в историю США. Все эти дела громко звучат, когда общество стабильное. А так все это дело померкнет на фоне происходящего», - рассказал он.
При этом Блохин напомнил, что практически каждый президент США успел себя дискредитировать, а Трамп сейчас наоборот прочно стоит на политической арене.
«У каждого президента свои скелеты в шкафу. Например, у Буша-младшего (Джордж Буш-младший — 43-й президент США. – Прим. НСН) раньше вообще был алкоголизм. Он себя тоже дискредитировал по полной программе. Байден (Джо Байден – 47-й президент США. – Прим. НСН) еле ходил, а у Рейгана (Рональд Рейган – 40-й президент США. – Прим. НСН) было заболевание Альцгеймера. А что касается острова Эпштейна, то там вся верхушка тусовалась. Так что Трамп не уйдет в отставку, он, наоборот, будет сидеть до конца. Вспомните его первый президентский срок, когда над ним висела угроза импичмента, когда были постоянные утечки из администрации, и он досидел. А сейчас он, наоборот, чувствует силу. Так что дело Эпштейна, я думаю, они рассматривают как мелкую занозу, даже не головную боль», - подытожил он.
Ранее сам Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не посещал остров финансиста Эпштейна и никогда "даже не был близко к нему", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
