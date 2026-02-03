СМИ: США отменят пошлины против Индии за закупку российской нефти
США отменят дополнительные пошлины, введенные на продукцию из Индии из-за приобретения страной нефти из России. Об этом пишет The Washington Post.
Сотрудник Белого дома сообщил изданию, что Вашингтон отменит тарифы, которые были призваны «наказать Индию за закупки российской нефти». Пошлины в размере 25% действовали с августа 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти. Кроме того, страны договорились о новом торговом соглашении, которое предусматривает снижение пошлин для Нью-Дели с 25% до 18%, пишет 360.ru.
