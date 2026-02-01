СМИ: Владелица модельного агентства в РФ хочет судиться из-за документов Эпштейна

До этого сообщалось, что в опубликованных Минюстом США материалах по делу упоминается краснодарское модельное агентство. Канал передавал, что в феврале 2018 года неизвестный отправитель в переписке с Эпштейном рассказал ему об одной российской модели, прислав ссылку на ее портфолио. Однако прямых доказательств причастности российской фирмы к какой-либо незаконной деятельности в опубликованных документах не приводится.

Сама основательница агентства отрицает связь организации с Эпштейном. Она рассказала «Mash», что скандал возник из‑за ссылки на портфолио модели. Дана заверила, что никогда не продавала номера телефонов девушек и не устраивала свидания за деньги.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в файлах Джеффри Эпштейна от Минюста США обнаружили имя российского политика Владимира Жириновского.