СМИ: Владелица модельного агентства в РФ хочет судиться из-за документов Эпштейна
Владелица краснодарского модельного агентства «Shtorm» Дана намерена судиться с распространителями, по ее словам, клеветы за упоминание информации о якобы причастности ее фирмы к делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Telegram-канал «Kub Mash».
До этого сообщалось, что в опубликованных Минюстом США материалах по делу упоминается краснодарское модельное агентство. Канал передавал, что в феврале 2018 года неизвестный отправитель в переписке с Эпштейном рассказал ему об одной российской модели, прислав ссылку на ее портфолио. Однако прямых доказательств причастности российской фирмы к какой-либо незаконной деятельности в опубликованных документах не приводится.
Сама основательница агентства отрицает связь организации с Эпштейном. Она рассказала «Mash», что скандал возник из‑за ссылки на портфолио модели. Дана заверила, что никогда не продавала номера телефонов девушек и не устраивала свидания за деньги.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в файлах Джеффри Эпштейна от Минюста США обнаружили имя российского политика Владимира Жириновского.
