Россия не будет делать демаршей США перед истечением срока ДСНВ

Россия не будет направлять США демарши перед истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, до формального истечения срока действия ДСНВ остается полтора дня. Москва не будет адресовать американской стороне никаких демаршей или официального обращения.

«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа - это тоже ответ», - подчеркнул Рябков.

Кроме того, замминистра отметил, что РФ готова к новой реальности с отсутствием ограничений в области вооружений после прекращения действия соглашения, пишет RT. По его словам, российская сторона просчитывала, что такое может произойти. Москва не видит оснований для «драматизации происходящего».

Вместе с тем Рябков указал, что с окончанием договора будут утрачены стабилизирующие элементы в прежней конструкции.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ США от продления ДСНВ не станет катастрофой для России.

