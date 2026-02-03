СМИ: В деле Эпштейна неожиданно появились российские города

Среди них – Хабаровск, который значится четыре раза. Кроме того, он отмечен как город, куда Эпштейн лично приезжал и/или его помощники покупали билеты, бронировали отели для кого-то по его поручению.

В 2018 году Эпштейна был (или как минимум покупал билеты) на нескольких матчах чемпионата мира по футболу. Например, в Санкт-Петербурге он посетил матч Марокко — Иран. Судя по опубликованным файлам, его сопровождала девушка и ее сестра. В Ростове-на-Дону бизнесмен, предположительно, ездил на фестиваль болельщиков FIFA.

Еще один матч, название которого название скрыто в документах, он посетил в Казани, а также посмотрел игру Уругвай — Франция в Нижнем Новгороде.

Эпштейн или его помощники также общались с девушками, которые родились или жили в России. Среди них девушка, которая отправляла ему фотографии Омска, пока находилась там на каникулах. В другой переписке он связывался с россиянкой, которая была у семьи со своей дочерью в Челябинске, спрашивал ее российский номер телефона и планы на день. Также финансист переписывался с девушкой, которая сдавала экзамены в Саратове и надеялась скоро приехать в США.

Среди других, упомянутых в документах российских городов – Сочи, Казань, Калининград, Иркутск, Владивосток, Якутск и другие. Больше всего упоминаний у Москвы (9 486), Санкт-Петербурга (1 517) и Новосибирска (314).

Ранее стало известно, что чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

