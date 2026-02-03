Шойгу: Россия и Мьянма проведут переговоры по линии «Роскосмоса»
Россия и Мьянма намерены провести большие переговоры по линии «Роскосмоса». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, темами обсуждения станут спутниковая система, подготовка специалистов в области спутниковой информации для повседневных нужд страны.
«В вопросе транспортной безопасности, энергетической безопасности это касается и создания, строительства новых объектов энергетики. Это ТЭЦ, трубопроводы, нефте- и газопроводы, это, конечно, порты», - рассказал Шойгу журналистам.
Эти вопросы входят в круг рассмотрения прибывшей в Мьянму российской делегации.
Как отметил Шойгу, решения по этим темам направлены в основном на обеспечение суверенитета и безопасности России во всех сферах.
Ранее Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китай.
