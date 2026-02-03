СМИ: Премьеру первого спектакля Ефремова после выхода из колонии перенесли

Премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», который станет первой постановкой с участием актера Михаила Ефремова после его освобождения из колонии, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Такое решение было принято из-за проблем со здоровьем у режиссера спектакля Юрия Купера. Отмечается что у него обнаружили грыжу брюшной полости.

«30 января в театре сообщили о старте репетиций, но конкретную дату показа так и не назвали... Премьеру ждали в декабре — тогда Ефремов рвался на сцену, но спектакль перенесли на февраль, сейчас афишу быстро убрали с сайта», - пишет Mash.

При этом в пресс-службе мастерской Михалкова рассказали, что прогоны постановки проходят штатно.

Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская «12» в сентябре прошлого года, пишет 360.ru. До этого актер условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.

