Трамп снова заявил, что не бывал на острове Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая, что там бывали представители Демократической партии и их доноры. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что, в отличие от тех, кто, по его словам, распространяет клевету, он не имел отношения к поездкам на «печально известный остров», тогда как среди демократов и связанных с ними спонсоров такие визиты якобы были распространены.