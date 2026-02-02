Трамп снова заявил, что не бывал на острове Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая, что там бывали представители Демократической партии и их доноры. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что, в отличие от тех, кто, по его словам, распространяет клевету, он не имел отношения к поездкам на «печально известный остров», тогда как среди демократов и связанных с ними спонсоров такие визиты якобы были распространены.

Имя Макрона более 200 раз встречается в материалах по делу Эпштейна

Американский лидер также подчеркнул, что не состоял в дружеских отношениях с Эпштейном. Ссылаясь на недавно опубликованные министерством юстиции США материалы, Трамп заявил о существовании заговора, направленного против него и его президентства, в котором, как он считает, участвовали сам финансист и писатель Майкл Вулф.

Помимо этого, Трамп сообщил о намерении подать судебные иски против отдельных представителей «радикальных левых», не уточнив при этом, о ком именно идет речь, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
