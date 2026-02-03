СМИ: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

Экс-глава США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The New York Times.

Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна

По данным газеты, это произошло за несколько дней до голосования по вопросу о неуважении к Конгрессу. Супруги в течение нескольких месяцев отказывалась выполнять требования председателя комитета Джеймса Комера. По их словам, расследование является политически мотивированным.

Позиция Клинтонов изменилась после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе привлечения четы к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.

Ранее стало известно, что среди новых материалов по делу Эпштейна есть фото Клинтона в джакузи. При этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом, при этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом.

