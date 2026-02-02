В письмах Эпштейна нашли упоминания о коррупции на Украине

В опубликованных Минюстом США документах, связанных с перепиской покойного финансиста Джеффри Эпштейна, упоминается победа Владимира Зеленского на президентских выборах Украины в 2019 году, коррупция и политическая ситуация в стране, сообщают «Известия».

Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

По данным рассекреченных материалов, Эпштейн советовал некой собеседнице начать следить за политикой Киева, в частности за деятельностью Зеленского, парламентом и тем, что он называл «коррупцией» в стране.

В одной из переписок летом 2019 года финансист планировал поездку на Украину после победы Зеленского.

