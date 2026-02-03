СМИ: Индия отказалась от покупки истребителей Су-35 ради Су-57

Индия не согласилась в рамках тендера на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей Су-35 из-за возможности получить более совершенную машину Су-57. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

По его данным, стороны далеко продвинулись в переговорах по лицензионному производству истребителей пятого поколения Су-57, пишет RT. В его рамках предполагается модернизация выпускающих самолеты четвертого поколения Су-30МКИ заводов. Издание отмечает, что разница между этой моделью и Су-35 «была относительно незначительной, учитывая двенадцать лет, разделявших их поступление на вооружение».

Вместо того, чтобы получить новые Су-35, Индия хочет модернизировать существующий парк и перейти к новейшему Су-57.

Ранее СМИ сообщили, что Индия пересматривает формат оборонного сотрудничества с Россией. Нью-Дели смещает фокус с закупок вооружений в сторону совместных разработок и производства.

