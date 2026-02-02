В России рассказали, зачем Макрон вел переписку с Эпштейном
Связанная с американским финансистом Джеффри Эпштейном история фактически разделила мировых политиков на «привилегированных и никчемных просителей». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.
Он пояснил, что при жизни Эпштейн «имел определённую власть и связи», иметь контакт с финансистом было престижно, а приглашённые на его остров «входили в небольшой круг избранных».
Маркелов отметил, что из-за этого «многие никчемные политики стремились завязать контакты с Эпштейном», в том числе и французский лидер Эммануэль Макрон, который «никогда не был сильным и самодостаточным» — пояснил политолог.
«Солидным политикам не нужно было подтверждение собственной силы, а всем, кто чувствовал некую ущербность, хотелось стать сопричастным к порочному миру Эпштейна», — заключил эксперт.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что на фоне всего, что происходит в мире, про материалы дела Эпштейна скоро вообще забудут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru