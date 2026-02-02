В России рассказали, зачем Макрон вел переписку с Эпштейном

Он пояснил, что при жизни Эпштейн «имел определённую власть и связи», иметь контакт с финансистом было престижно, а приглашённые на его остров «входили в небольшой круг избранных».

Маркелов отметил, что из-за этого «многие никчемные политики стремились завязать контакты с Эпштейном», в том числе и французский лидер Эммануэль Макрон, который «никогда не был сильным и самодостаточным» — пояснил политолог.

«Солидным политикам не нужно было подтверждение собственной силы, а всем, кто чувствовал некую ущербность, хотелось стать сопричастным к порочному миру Эпштейна», — заключил эксперт.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что на фоне всего, что происходит в мире, про материалы дела Эпштейна скоро вообще забудут.

