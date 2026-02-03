Минпросвещения установило даты весенних каникул для школьников

Российским школам рекомендовали провести весенние каникулы в марте-апреле. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля», — указал глава Минпросвещения.

В то же время школы могут самостоятельно выбирать систему обучения по четвертям либо по триместрам и смещать даты каникул, пишет «Свободная пресса».

Ранее Минпросвещения определило сроки учебного года в РФ, он стартовал 1 сентября и завершится 26 мая.

