Поддерживать до конца: В НАТО все меньше верят в победу Украины и сокращают помощь

Для помощи Украине необходимо создать особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета Евросоюза. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщило агентство РИА Новости.

Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму, после чего эти деньги будут перечислены Киеву. Премьер-министр Венгрии указал на то, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы.

По мнению Орбана, такая помощь разрушает блок, ведь финансирование конфликта и функционирование бюджета происходят в разных ритмах. Из-за это семилетний бюджет был истрачен менее чем за три года, добавил политик.

Вместе с тем, несмотря на поддержку со стороны Евросоюза, украинская армия не смогла достичь успехов на поле боя, подчеркнул Орбан. Премьер-министр Венгрии усомнился и в том, что положение дел изменится, если Украине пошлют еще больше средств. Он призвал финансировать прекращение огня и мирные переговоры.