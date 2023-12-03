Поддерживать до конца: В НАТО все меньше верят в победу Украины и сокращают помощь
В Североатлантическом альянсе страны-участницы стали менять позицию по Украине и сокращать финансирование военной помощи.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Стотенберг прокомментировал телеканалу Das Erste текущую ситуацию вокруг Украины.
По его словам, нужно готовиться к ухудшению конфликта. Он высказался за поддержку Киева «как в плохие, так и в хорошие времена». Генсек признал, что страны, входящие в НАТО, не удовлетворили выросший спрос Украины на боеприпасы. Сейчас, по его словам, Украина находится в критической ситуации.
Он также напомнил позицию всех стран альянса, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно». Столтенберг пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву оружием, несмотря на провал контрнаступления украинской армии.
Похожей риторике о поддержке Украины придерживается министр обороны США Ллойд Остин. Американские власти не допустят победы России в конфликте вокруг Украины, цитирует его РИА Новости.
По словам военачальника, Вашингтон нацелен помогать Киеву поставками военной помощи. Глава Пентагона отметил, что США не позволит победить РФ в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля.
Отмечается, что американские власти способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине.
Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщают СМИ со ссылкой на американское военное ведомство.
Новый транш включает одну установку залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Также США передадут Украине три миллиона патронов, снаряжение на зимний период и средства технического обслуживания.
Представитель американской администрации Джон Кирби ранее сообщил, что Вашингтон израсходовал 96% средств, выделенных на поддержку Украины.
Фактически то же самое заявляет заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх. Американская администрация почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи Киеву, однако пока продолжает военные поставки на Украину, приводит ее слова ТАСС.
Украине поставляют «то, что мы можем, исходя из того, что осталось от средств в рамках особых президентских полномочий», заявила Сингх.
На заседании министров иностранных дел стран НАТО многие признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Дипломат отметил, что Украина не смогла добиться прорыва ни на одном из участков фронта. Главы МИД стран НАТО признали это «вполголоса, с опаской», сообщил журналистам Сийярто.
По его словам, никто из участников встречи не оспаривал, что контрнаступление ВСУ дало «далекие от ожиданий результаты», пишет РИА Новости.
Для помощи Украине необходимо создать особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета Евросоюза. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщило агентство РИА Новости.
Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму, после чего эти деньги будут перечислены Киеву. Премьер-министр Венгрии указал на то, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы.
По мнению Орбана, такая помощь разрушает блок, ведь финансирование конфликта и функционирование бюджета происходят в разных ритмах. Из-за это семилетний бюджет был истрачен менее чем за три года, добавил политик.
Вместе с тем, несмотря на поддержку со стороны Евросоюза, украинская армия не смогла достичь успехов на поле боя, подчеркнул Орбан. Премьер-министр Венгрии усомнился и в том, что положение дел изменится, если Украине пошлют еще больше средств. Он призвал финансировать прекращение огня и мирные переговоры.
При том Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X заявил, что издания в стране полностью поменяли риторику о конфликте вокруг Украины.
Политик указал, что подобное мнение он высказывал с начала военного конфликта. Филиппо отметил, что «нужно было вести переговоры о мире!».
В Словакии парламент поддержал программу, которая включает в себя прекращение военной помощи Украине, сообщает Reuters.
Новый глава правительства Роберт Фицо заявлял о программе, когда его партия SMER выдвигалась на выборы в парламент. Она выиграла в сентябре, а Фицо приступил к своим обязанностям 25 октября.
Программа направлена на сокращение дефицита сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в следующем году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом в Европейском союзе, который в этом году оценивается почти в 7% от ВВП.
Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в начале ноября сообщил западной прессе, что конфликт с Россией зашел в тупик и никаких прорывов ВСУ лично он не ждет. После этого Зеленский без согласования с Залужным снял с должности командующего ССО Украины Хоренко, а некоторые депутаты обвинили Залужного в отсутствии плана и призвали уйти в отставку. К концу ноября ВСУ фактически потеряли Марьинку и оказались под угрозой потери Авдеевки, а в Киеве официально признали, что переходят от неудавшегося контрнаступа к обороне.
В ходе телефонного разговора Залужного с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном главком ВСУ посетовал, что армия России наступает на пяти направлениях фронта: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, пишут СМИ. Участники беседы обсудили оказание помощи киевскому режиму в сфере безопасности.
Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США заявил, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры. В то же время в России отрицают подобные факты. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал подобную информацию абсурдной.
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