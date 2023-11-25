Зеленский: Украине нужны три победы на Западе
Украине необходимо одержать три победы на Западе, тогда получится сохранить помощь союзников, заявил Владимир Зеленский.
«Нам нужны три победы. Первая — победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — приводит его РИА Новости.
Также перед Украиной стоит задача добиться от Евросоюза выделение помощи на сумму €50 млрд.
Третьей победой, по мнению президента Украины, должен стать открытый диалог о членстве Украины в ЕС, отмечает RT.
Накануне Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии сообщил, что власти США и ФРГ планируют поставлять Украине только то оружие, которого будет достаточно лишь для удержания нынешнего фронта. Собеседники газеты утверждают, что таки образом Вашингтон и Берлин хотят вынудить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией, не убеждая его в этом напрямую, передает т «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru