Арестович* обвинил украинских союзников в непредоставлении поддержки

По его словам, ответственность на тех, кто обещал Киеву настоящую поддержку и не предоставил ее. «Читай – кинул», - отметил он.

Ранее против Арестовича на Украине возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

