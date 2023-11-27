Арестович* обвинил украинских союзников в непредоставлении поддержки
27 ноября 202304:30
Те, кто обещал Украине помощь, «кинули» ее, сообщил в Telegram экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
По его словам, ответственность на тех, кто обещал Киеву настоящую поддержку и не предоставил ее. «Читай – кинул», - отметил он.
Ранее против Арестовича на Украине возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru