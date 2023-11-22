Орбан призвал ЕС поменять стратегию из-за неудач Украины на фронте

Глава венгерского кабмина напомнил, что страна с самого начала осудила решение России начать спецоперацию на Украине. При этом он считает, что ЕС выбрал неправильную стратегию в отношении конфликта.

Орбан выразил уверенность, что Россия не потерпит поражение на Украине. В политике Москвы ничего не изменится, убежден он.

«Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану Б», - цитирует премьер-министра газета Magyar Nemzet.

Орбан призвал прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины будут отступать без западной помощи, передает «Радиоточка НСН».

