Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна

Украина, с точки зрения географии, уже другая страна. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп пообещал Украине «изменение формы» и показал Хабиба в Белом доме

Отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что после урегулирования Украина окажется «немного другой формы», представитель Кремля рекомендовал спросить об этом у самого главы Белого дома.

«Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать», - добавил представитель Кремля.

Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры