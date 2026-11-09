Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна
Украина, с точки зрения географии, уже другая страна. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что после урегулирования Украина окажется «немного другой формы», представитель Кремля рекомендовал спросить об этом у самого главы Белого дома.
«Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать», - добавил представитель Кремля.
Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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