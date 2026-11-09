Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна

Отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что после урегулирования Украина окажется «немного другой формы», представитель Кремля рекомендовал спросить об этом у самого главы Белого дома.

«Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать», - добавил представитель Кремля.

Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

