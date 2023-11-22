СМИ: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Как заявил корреспондент Бенджамин Холл, президент «вообще ничего не скрывал». Зеленский говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки американцев.

Также он посетовал на то, что конфликт Израиля и Палестины отвел внимание мировой общественности от Украины.

Ранее Зеленский согласился обсудить с Трампом его предложения по урегулированию украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

