СМИ: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался в эфире Fox News на недостаточную помощь со стороны Вашингтона.

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Как заявил корреспондент Бенджамин Холл, президент «вообще ничего не скрывал». Зеленский говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки американцев.

Также он посетовал на то, что конфликт Израиля и Палестины отвел внимание мировой общественности от Украины.

Ранее Зеленский согласился обсудить с Трампом его предложения по урегулированию украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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