НАТО исключило летальное оружие из помощи Украине в 2024 году
Программа сотрудничества Украины и Североатлантического альянса на 2024 год не включает поставки летального оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава ведомства отметил, что Булапешт настаивал на отказе НАТО от поставок Киеву летального оружия. Такой шаг может привести к еще большему обострению ситуации на Украине, считает дипломат.
Решение принято по итогам встречи в формате НАТО — Украина. Трансляция велась на странице правительства Венгрии в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).
Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что к Рождеству Конгресс одобрит предоставление дополнительной военной помощи Украине. При этом парламентарий указал, что приоритетом для Вашингтона является поддержка Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru