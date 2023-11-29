НАТО исключило летальное оружие из помощи Украине в 2024 году

Глава ведомства отметил, что Булапешт настаивал на отказе НАТО от поставок Киеву летального оружия. Такой шаг может привести к еще большему обострению ситуации на Украине, считает дипломат.

Решение принято по итогам встречи в формате НАТО — Украина. Трансляция велась на странице правительства Венгрии в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).

Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что к Рождеству Конгресс одобрит предоставление дополнительной военной помощи Украине. При этом парламентарий указал, что приоритетом для Вашингтона является поддержка Израиля, передает «Радиоточка НСН».

