НАТО исключило летальное оружие из помощи Украине в 2024 году

Программа сотрудничества Украины и Североатлантического альянса на 2024 год не включает поставки летального оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Глава ведомства отметил, что Булапешт настаивал на отказе НАТО от поставок Киеву летального оружия. Такой шаг может привести к еще большему обострению ситуации на Украине, считает дипломат.

Решение принято по итогам встречи в формате НАТО — Украина. Трансляция велась на странице правительства Венгрии в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).

Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что к Рождеству Конгресс одобрит предоставление дополнительной военной помощи Украине. При этом парламентарий указал, что приоритетом для Вашингтона является поддержка Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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