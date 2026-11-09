При этом Исаев отметил, что ближайшим мощным проектом станет новая часть американской франшизы «Голодные игры», выходящая в российский прокат в конце ноября, однако сравнивать эту картину с «Рождением империи» некорректно.

Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что интерес президента РФ к фильму «Рождение империи» может быть связан с мастерством режиссера, а политолог Константин Калачев назвал Петра I «сакральной фигурой» для Владимира Путина.

