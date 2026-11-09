Возможности Михалкова? Успех фильма «Рождение империи» сравнили с «Вызовом»
Президент РФ отсматривает крупные российские новинки, при этом его личное высказывание о проекте – крайне редкий случай, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Кинорежиссер Никита Михалков смог задействовать при продвижении исторического фильма «Рождение империи» инструменты, недоступные большинству продюсеров, объяснил в интервью НСН Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм режиссера Андрея Кравчука «Рождение империи» второй уикенд подряд становится лидером проката и заработал за 12 дней показов в кинотеатрах уже более 600 млн рублей. Картину производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Централ Партнершип» и телеканала «Россия 1» публично похвалил президент России Владимир Путин. Кроме того уведомления о фильме приходили россиянам через «Госуслуги». Исаев отметил, что нечто подобное было при выходе в прокат в 2023 году фильма «Вызов», заработавшего в итоге 2,1 млрд рублей.
«Благодаря возможностям Никиты Сергеевича были задействованы такие инструменты продвижения, как пуш-уведомления в "Госуслугах" и так далее - то, что недоступно для большого количества других российских продюсеров. В обозримом прошлом такое было с фильмом "Вызов" Константина Эрнста. Там тоже была реклама через "Госуслуги" и связка с Днем космонавтики. Продюсерам калибра поменьше, конечно, такие инструменты продвижения недоступны. И то, что президент лично высказался о проекте, такой уровень продвижения - крайне редкая история. Хотя, насколько мы знаем, Владимир Владимирович отсматривает крупные российские новинки, интересуется этим. Я думаю, что картины, которые важны в государственном и крупном общественном разрезе, проходит через поле зрения президента. Это редкий случай (высказывания о фильме президента. – Прим. НСН) и предсказывать какие-то возможные повторы данной ситуации преждевременно», - разъяснил эксперт.
По его словам, столь серьезные кассовые сборы «Рождения империи» не удивили индустрию и могут приблизиться к миллиарду рублей.
«Не назвал бы это каким-то сюрпризом, потому что это большая картина от одного из лидирующих продакшенов в нашей стране, большая историческая тема. Такие фильмы всегда привлекают внимание большой зрительской массы. Инструменты продвижения, масштаб картины, правильная дата выхода под День народного единства и дополнительный выходной в сумме дали успешную конфигурацию для проката. Сама центровая сюжетная линия, история славных страниц нашего прошлого, то, как на бранных полях ковалась и зарождалась Российская империя, достаточно яркие, хорошие актеры – все вкупе создало большой национально-патриотический хит. По большому счету интрига могла быть, соберет он 500, 700 миллионов или двинется к миллиарду. Думаю, что фильму вполне по силам собрать еще достаточно солидную кассу», - заключил собеседник НСН.
При этом Исаев отметил, что ближайшим мощным проектом станет новая часть американской франшизы «Голодные игры», выходящая в российский прокат в конце ноября, однако сравнивать эту картину с «Рождением империи» некорректно.
Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что интерес президента РФ к фильму «Рождение империи» может быть связан с мастерством режиссера, а политолог Константин Калачев назвал Петра I «сакральной фигурой» для Владимира Путина.
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