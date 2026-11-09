У Джулиана Ассанжа родилась дочь
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщили в своих соцсетях, что его супруга Стелла родила ему дочь. Это третий общий ребенок пары.
Ассанж опубликовал фотографию с младенцем на руках, при этом лицо новорождённой он закрыл эмодзи в виде сердца.
«Она такая милая... и громкая!» — написала Стелла Ассанж.
Имя девочки, а также дату и место её рождения родители не уточнили.
Ранее в сентябре текущего года Ассанж опубликовал первый с 2024 года пост в соцсети X, заявив, что он «вернулся», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ДТП с участием 23 автомобилей произошло в Чехии
- «Вибратор стройности»: Диетолог предупредила о рисках «прищепки для похудения»
- Юрий Семин объяснил, почему «Локомотив» не вылетит из РПЛ
- Число жертв взрыва на заводе в Турции увеличилось до шести
- «Политика и качество!» Герман-младший о Берлинале
- Врач рассказал, кому можно вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
- Возможности Михалкова? Успех фильма «Рождение империи» сравнили с «Вызовом»
- Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна
- Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции
- Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием