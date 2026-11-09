У Джулиана Ассанжа родилась дочь

Ассанж опубликовал фотографию с младенцем на руках, при этом лицо новорождённой он закрыл эмодзи в виде сердца.

«Она такая милая... и громкая!» — написала Стелла Ассанж.

Имя девочки, а также дату и место её рождения родители не уточнили.

Ранее в сентябре текущего года Ассанж опубликовал первый с 2024 года пост в соцсети X, заявив, что он «вернулся», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».