Пентагон: у администрации США заканчиваются деньги на помощь Украине

По ее словам, Украине поставляют «то, что мы можем, исходя из того, что осталось от средств в рамках особых президентских полномочий». Сингх выразила надежду, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос Белого дома на выделение дополнительных средств для помощи Киеву, так как США «надо продолжать предоставлять Украине все, что ей нужно на поле боя».

На днях Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

