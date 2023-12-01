Пентагон: у администрации США заканчиваются деньги на помощь Украине

Американская администрация почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи Киеву, однако пока продолжает военные поставки на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрину Сингх.

Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине

По ее словам, Украине поставляют «то, что мы можем, исходя из того, что осталось от средств в рамках особых президентских полномочий». Сингх выразила надежду, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос Белого дома на выделение дополнительных средств для помощи Киеву, так как США «надо продолжать предоставлять Украине все, что ей нужно на поле боя».

На днях Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры