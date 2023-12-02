Авторитаризм «одного человека»: Зеленский «отменяет» Залужного под слухи о перемирии

Зеленский на фоне неудач на фронте несколько раз заявлял, что выборы президента на Украине в такое время проводить не считает нужным. Но при этом уверенно обещал, что наступление ВСУ продолжится зимой.

И вот теперь, как выяснилось, Залужный опережает президента Зеленского в свежем рейтинге доверия украинцев - 63% опрошенных заявили, что полностью доверяют главкому ВСУ. А с доверием к Зеленому на Украине - так себе: оно снижается с июля и составляет лишь 39%, показал недавний опрос украинской группы «Рейтинг».

ЗЕЛЕНСКИЙ VS МЭРЫ

Между тем с критикой в адрес Зеленского выступил мэр Киева Виталий Кличко - человек, которого хорошо знают на Западе. Он заявил немецким журналистам, что страна движется к авторитаризму, когда все зависит от «настроения одного человека», имея в виду нынешнего президента.

«Можно было бы подумать, что оборона Киева и Украины сплотила страну. Но за полтора года после начала военных действий не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским», - цитирует слова Кличко издание Spiegel.



Кличко также рассказал, что в первые месяцы конфликта страна жила без руководства и «царил откровенный хаос». По его словам, в начале боевых действий мэры взяли на себя ключевую роль в качестве лидеров общественного мнения, защищая города и помогая военным. И сейчас, в представлении Кличко, муниципальные власти (а значит, и он сам) являются последним независимым институтом украинского общества, на который оказывается огромное давление.