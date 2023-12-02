Авторитаризм «одного человека»: Зеленский «отменяет» Залужного под слухи о перемирии
Рейтинги главкома ВСУ Залужного уже выше, чем у президента Зеленского на фоне их все более очевидных разногласий о перспективах противостояния России.
На Украине готовы провести выборы президента, но только после отказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от участия в президентской гонке, пишет украинское издание «Страна».
По словам источника издания, «многочисленные противники президента Украины Владимира Зеленского» хотят с помощью выборов отстранить действующего президента от власти.
«Тем более, что есть и потенциальный кандидат, который имеет хорошие шансы победить на выборах действующего президента - главком ВСУ Валерий Залужный. И к нему, скажем так, стали активно «присматриваться». И хоть сам главком никогда и нигде не заявлял о своих политических амбициях, но в офисе президента в возникшем напряжении почувствовали большую угрозу», - сказал собеседник издания.
ЗАЛУЖНЫЙ>ЗЕЛЕНСКИЙ?
«Отмененный» на Украине экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее заявлял о конфликте между Зеленским и военным руководством страны. В интервью испанской газете El Mundo он назвал ненормальной ситуацию, когда «главнокомандующий говорит одно о военном конфликте и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое».
Залужный в начале ноября сообщил западной прессе, что конфликт с Россией зашел в тупик и никаких прорывов ВСУ лично он не ждет. После этого Зеленский без согласования с Залужным снял с должности командующего ССО Украины Хоренко, а некоторые депутаты обвинили Залужного в отсутствии плана и призвали уйти в отставку. К концу ноября ВСУ фактически потеряли Марьинку и оказались под угрозой потери Авдеевки, а в Киеве официально признали, что переходят от неудавшегося контрнаступа к обороне.
Зеленский на фоне неудач на фронте несколько раз заявлял, что выборы президента на Украине в такое время проводить не считает нужным. Но при этом уверенно обещал, что наступление ВСУ продолжится зимой.
И вот теперь, как выяснилось, Залужный опережает президента Зеленского в свежем рейтинге доверия украинцев - 63% опрошенных заявили, что полностью доверяют главкому ВСУ. А с доверием к Зеленому на Украине - так себе: оно снижается с июля и составляет лишь 39%, показал недавний опрос украинской группы «Рейтинг».
ЗЕЛЕНСКИЙ VS МЭРЫ
Между тем с критикой в адрес Зеленского выступил мэр Киева Виталий Кличко - человек, которого хорошо знают на Западе. Он заявил немецким журналистам, что страна движется к авторитаризму, когда все зависит от «настроения одного человека», имея в виду нынешнего президента.
«Можно было бы подумать, что оборона Киева и Украины сплотила страну. Но за полтора года после начала военных действий не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским», - цитирует слова Кличко издание Spiegel.
Кличко также рассказал, что в первые месяцы конфликта страна жила без руководства и «царил откровенный хаос». По его словам, в начале боевых действий мэры взяли на себя ключевую роль в качестве лидеров общественного мнения, защищая города и помогая военным. И сейчас, в представлении Кличко, муниципальные власти (а значит, и он сам) являются последним независимым институтом украинского общества, на который оказывается огромное давление.
ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Когда Зеленский нажил себе конфликты с частью военного руководства и муниципальным самоуправлением, появились вбросы, что Россия и Украина вполне могут договориться без него. Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США заявил, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимов - Залужный, несмотря на возражения Зеленского и Белого дома.
В статье на платформе Substack Херш сообщил, что будто бы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за РФ Крыма и освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В обмен якобы рассматривается вариант, при котором Киев может вступить в НАТО, но с обязательством, что альянс не станет размещать там войска и наступательные вооружения.
Российская сторона в свою очередь пока что отрицает какие-либо тайные украинско-российские переговоры. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что все действия Москвы координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.
«Я считаю подобного рода заявления [о тайных переговорах] абсурдными. Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции. Это главное условие, которое мы выдвигаем на всех площадках», — возразил Швыткин в комментарии Ленте.ру.
НА ДОКЛАДЕ У США
Западные покровители, безусловно, в курсе всех неудач Украины на поле боя. Не так давно Залужный звонил главе комитета начальников штабов ВС США генералу Чарльзу Брауну. СМИ сообщают, что главком ВСУ посетовал, что армия России наступает на пяти направлениях фронта: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Официальный доклад о переговорах военных не раскрывает подробностей. Говорится лишь о том, что они обсудили оказание помощи киевскому режиму в сфере безопасности.
Похоже, и в этом случае обошлись без Зеленского.
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