Политик указал, что подобное мнение он высказывал с начала военного конфликта. Филиппо отметил, что «нужно было вести переговоры о мире!».

Ранее он заявил, что Североатлантический альянс поменял отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может избавиться от него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

