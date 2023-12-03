Французский политик Филиппо: СМИ в стране поменяли риторику об Украине
3 декабря 202308:02
Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X заявил, что издания в стране полностью поменяли риторику о конфликте вокруг Украины.
Политик указал, что подобное мнение он высказывал с начала военного конфликта. Филиппо отметил, что «нужно было вести переговоры о мире!».
Ранее он заявил, что Североатлантический альянс поменял отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может избавиться от него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru