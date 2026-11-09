Врач рассказал, кому можно вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
Владимир Болибок заявил НСН, что побочные явления, возможно, будут чаще случаться, чем указано в инструкции, но это нормальная практика.
Инъекционные вакцины от аллергии требуют специального кабинета, чтобы был реанимационный набор, делать прививку можно только не в период обострения, заявил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В России начали применять зарегистрированную вакцину против аллергии на пыльцу берёзы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт». Болибок рассказал о нюансах вакцинации.
«По поводу побочных эффектов: они оцениваются на клинических испытаниях, это была отборная группа, за которой очень тщательно наблюдали. Опыт говорит о том, что применение в полевых условиях начинает выявлять больше побочных реакций, так как группа пациентов становится более разнородной. Поэтому, возможно, побочные явления будут чаще случаться, чем указано в инструкции. В инструкции написано, что проявление возможно у каждого десятого пациента. Надо понимать, что инъекционные вакцины требуют специального кабинета, чтобы был реанимационный набор. Так как может развиться анафилаксия, которая требует специального вмешательства», - отметил он.
Вакцинироваться он призвал поздней осенью и зимой, а также в целом при здоровом состоянии организма.
«Что касается вакцинации, ее надо проводить вне периода обострения. Если говорим про пыльцу березы, лучшее время – это поздняя осень, зима, когда уже пыльцы в воздухе нет. Противопоказанием является наличие острого респираторного заболевания, так как может быть и ОРВИ, и грипп в этот период. Врач осматривает пациента перед вакцинацией. Сначала от медицинского учреждения поступает заявка, по которой присылается вакцина. Поэтому пока сложно сказать, как быстро она дойдет до учреждений, которые по ОМС лечат аллергию. Мои пациенты звонили, узнавали, желающие есть, конечно», - заключил собеседник НСН.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о значительном улучшении диагностики аллергии в России за последний год. При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что какой-то один аллерген доминирует по всей России: если в средней полосе это береза, то на юге в лидерах — полынь и амброзия.
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