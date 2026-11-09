Инъекционные вакцины от аллергии требуют специального кабинета, чтобы был реанимационный набор, делать прививку можно только не в период обострения, заявил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В России начали применять зарегистрированную вакцину против аллергии на пыльцу берёзы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт». Болибок рассказал о нюансах вакцинации.