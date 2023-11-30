В ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что предложение Еврокомиссии поддержать Украину кредитами и грантами никем не оспаривается, сообщает Sky News.

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По его словам, речь идёт о сумме в 50 млрд евро, которые будут переданы Киеву в течение следующих четырёх лет.

«Главное - это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по величине», - сказал Хан.

Отмечается, что страны Евросоюза обсуждают долгосрочный бюджет объединения после того, как Еврокомиссия предложила предоставить в общий бюджет дополнительные средства, большая часть из которых предназначена для Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что программа сотрудничества Украины и НАТО на 2024 год не включает поставки летального оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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