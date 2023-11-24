Большинство американцев выступили за прекращение огня на Украине
Большинство граждан США желают, чтобы на Украине был объявлен режим прекращения огня, следует из опроса издания The Economist и аналитической компанией YouGov.
72% участников исследования поддержали прекращение боевых действий. Против этого высказались 9% американцев. 28% заявили, что военная помощь Киеву следует уменьшить, 27% устраивает текущий уровень финансирования, а 25% хотели бы увеличения объемов поддержки. 20% не смогли дать однозначный ответ.
Ранее Лукашенко заявил, что американцы «обкакались» на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru